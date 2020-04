2 de abril: Veteranos de Malvinas llaman a colgar banderas y cantar el himno en casa

Los vecinos de Río Grande realizamos, desde 1995, una vigilia conmemorativa y de concientización sobre la causa Malvinas. En 2013 fue reconocida a nivel nacional y somos la Capital Nacional de la Vigilia.

Sin embargo, por primera vez en 25 años esta es la primera vez que no se realizará el evento que todos los años reúne a miles de personas, debido a la crisis sanitaria declarada por la pandemia del coronavirus, que llevó a las autoridades a decretar una cuarentena obligatoria, primero en la provincia y luego en todo el país.

Si bien todavía no se realizó el anuncio oficial de parte de Nación sobre la extensión del aislamiento obligatorio, está descartado que lo hará hoy el Presidente Alberto Fernández.

Sin embargo el no poder congregarse en la zona de los monumentos no es motivo para no celebrar la fecha.

De hecho en Río Grande el Centro de Veteranos de Guerra viene promoviendo desde hace varios días una “vigilia virtual” a través de distintas placas que dan a conocer todos los días y piden que se compartan en redes.

Raúl Villafañe, presidente del Centro de Veteranos, dijo a este medio que “se trabajó mucho para armar todo y todo el tiempo sacamos placas distintas”.

Por otro lado surge la idea del jueves 2 de abril a las 21 horas salir a los balcones, ventanas y patios a “cantar el himno y luego hacer un minuto de silencio por nuestros caídos para terminar en un aplauso por los veteranos que regresaron y están con vida, nos pareció muy buena idea y creo que va a tener buena participación”.

Casas embanderadas

Bajo el hashtag #VigiliaDesdeCasa, la organización de hijos de veteranos “Generación Malvinas” plantea una semana de Malvinas diferente, acompañando embanderando nuestros hogares.

“Imaginemos una semana activa de Malvinas” dicen y proponen desde el 25 de marzo embanderar las viviendas de la ciudad. “Si no tenés bandera pongamos manos a la obra y elaboremos nuestra hermosa bandera Argentina”, expresaron.

“Somos miles los que visitamos la Carpa de nuestros Héroes. Que sean miles las banderas celestes y blancas”, dicen finalmete