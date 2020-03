Solicitada al Gobernador, Intendente, medios

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. por la presente y por su digno intermedio a la autoridad que corresponda; con el objeto de trasladar nuestra preocupación y en algunos casos nuestra desesperación como titulares de comercios de productos considerados no esenciales y/o servicios tales como hoteles, bares, etcétera. Ya que se prohíbe la circulación y el cierre de nuestros comercios, lo que nos imposibilita vender justamente para hacer frente a nuestras obligaciones y con la apertura del clearing bancario nuestras cuentas corrientes están bloqueadas porque nuestros cheques y los de nuestros clientes están siendo rechazados.

Esto nos pone en la difícil situación de caer en cesación de pagos ya que la cadena comercial se encuentra actualmente desarticulada, por ende no vamos a poder pagar los respectivos sueldos ni alquileres. Si bien la medida de diferir el pago de cargas sociales e impuesto ayuda, lamentablemente no es suficiente ya que es probable que muchos de nuestros locales no vuelvan a abrir sus puertas nuevamente.

Comprendiendo la situación actual causada por la propagación del virus COVID–19 y la necesidad del aislamiento social para impedir que siga avanzando, llevamos adelante propuestas hacia el Ejecutivo Nacional que tienen como fin proteger y permitir la subsistencia de las Pymes. Las mismas están orientadas a contrarrestar la compleja coyuntura que sobrevendrá a la pandemia, erosionando aún más la ya deprimida actividad en el sector.

Es por ello que solicitamos se tomen medidas para permitirnos sostener nuestras fuentes de trabajo y las de muchas familias fueguinas.

Subsidios para pagos de sueldos. Congelamiento de alquileres/aportes. Exceptuarnos de impuestos por tiempo prudencial, hasta la activación económica. Programas de normalización de deudas con AFIP. Congelar los intereses financieros de los atrasos que tienen las empresas hasta la reactivación económica. Generar líneas de créditos, de otorgamiento automático, para empresas o comercios que deban cerrar por cuarentena forzosa, para hacer frente al pago de los respectivos salarios. Congelamiento de alquileres y gracia de tiempo prudencial para abonarlos. Facilitación de trámites ante entidades bancarias. Aplicar lo dispuesto para todos los rubros.

Poniendo a disposición del Gobierno Provincial y con carácter de declaración jurada nuestros gastos fijos mensuales con el objetivo de buscar mecanismos necesarios y así articular una ayuda hacia nuestro sector.

Sin más y quedando a la espera de una respuesta favorable de su parte, aprovechamos la oportunidad para saludarlo distinguidamente