Se normalizó el tránsito de camiones en Aduana de Río Gallegos

Las gestiones encardadas por las autoridades de la Cámara de Transporte de Tierra del Fuego y funcionarios del Gobierno fueguino permitieron resolver las demoras que se estaban ocasionando en la Aduana de Río Gallegos, y que estaba afectando el normal abastecimiento de insumos básicos a la Provincia.

Darío Loreto, titular de la entidad empresario, informó que la directa intervención en el tema de la Directora General de Aduana, Silvina Traverso, posibilitó que el sábado los cerca de 80 camiones que estaban varados en Río Gallegos pudieran seguir tránsito a su destino final.

“Había una avivada del depósito fiscal y de algunos aduaneros de Gallegos que hacía que cuando un camión llegaba a Gallegos y solicitábamos la guía de removido, en lugar de ir por canal verde lo mandaban a hacer una contra verificación a depósito, lo que nos obligaba a pagar la apertura de depósito fiscal y la habilitación aduanera, además de ocasionar una prolongada demora”, explicó a EDFM Loreto.

Refirió que “lo que nos confirmó la Directora General de Aduana es que eso no corresponde y que no sabían por qué lo estaban haciendo así, que eso no iba a pasar más y que iba a generar una investigación y sumariar a quien corresponda”.

El esquema de funcionamiento implementado en la Aduana de Río Gallegos “nos representaba una suba del orden del 200%, ya que un trámite que costaba unos 4 mil pesos pasó a tener un costo de 16 mil pesos” precisó Loreto. Dijo que a partir de ahora “tenemos la posibilidad de ingresar al depósito fiscal 4 ó 5 camiones juntos, lo que nos va a permitir prorratear este extra costos entre las empresas, cuando antes te cobraran la habilitación por cada camión”.

Loreto también anunció que se acordó con Traverso que “la Aduana no va a paralizar ninguna operación de comercio exterior desde y hacia Tierra del Fuego producto de que se pueda haber generado alguna deuda por parte de las empresas transportistas, y que se planteó que la definición sobre el pago de estos extra costos vamos a ver de resolverlo una vez que finalice la cuarentena”.

Loreto formuló un llamado a la racionalidad a todos los sectores que están tomando decisiones que, directa o indirectamente, están ocasionando trastornos al sistema de abastecimiento vía terrestre, para que dejen sin efecto esas disposiciones.

“Hoy en día, por la paralización de la mayoría de las industrias en la provincia, estamos transportando casi exclusivamente perecederos, productos de limpieza y algunos medicamentos, todos productos de primera necesidad para la población”, a lo que sumó “algo de insumos para la industria plástica que quedó por fuera de la cuarentena”.