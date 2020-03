Sanatorio privado quiere recortar el 30% de salarios a 120 trabajadores y culpan a la UOM

En declaraciones a FM Aire Libre, la representante de ATSA Marcela Vega confirmó que desde la empresa a cargo del Sanatorio Fueguino en Río Grande propusieron un recorte salarial del 30% a sus 120 trabajadores, a raíz de la crítica situación financiera que asegura atravesar.

«La empresa lo que planteó en las últimas dos audiencias en el Ministerio de Trabajo es bajar el 30% de la masa salarial, y obviamente como sindicato lo rechazamos, no queremos que se toque el sueldo del trabajador ni al trabajador«, sostuvo Vega.

Además, la representante de ATSA detalló que la empresa «no está haciendo los aportes, pagó el 50% del sueldo; hay vacaciones que todavía no han sido liquidadas y el aguinaldo que se iba a pagar en cuotas no se pagó o se pagó una parte«.

«Son muchas situaciones que está pasando el trabajador y hay un solo responsable, y me voy a hacer cargo de lo que digo, que es el sindicato de la UOM, que no está haciendo los aportes a la obra social y por eso se llegó a este desfasaje financiero», afirmó.

Aunque no pudo confirmarlo, Vega señaló que «ellos (por la UOM) tienen acciones importantes en una Fundación, que es la que sustenta al sanatorio, y por dichos de los propios compañeros en la asamblea que tuvimos el sábado, hace más de un año que no se está pasando la facturación para cobrarle a la UOM«.

«La UOM es uno de los principales deudores«, sostuvo la dirigente del gremio de la sanidad, asegurando que «los trabajadores nos piden que se presente Oscar Martínez para hablar con ellos y eso ya escapa a nosotros, eso depende de él y sus representantes en el sanatorio».

Asimismo, desde ATSA piden «subsanar la situación sin tocar el sueldo de los trabajadores«, planteando sus expectativas de cara a la nueva audiencia que mantendrán este miércoles, desde las 13 horas, en la delegación del Ministerio de Trabajo.

«Vamos a ver qué otra propuesta van a traer sin tocar los sueldos del trabajador ni el puesto laboral», sostuvo Vega, reconociendo que existe incertidumbre sobre la continuidad laboral de los 120 trabajadores.

«Riesgo hay, pero nada concreto hasta que no presenten los números», cerró.