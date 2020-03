La madre de la joven atacada con el hacha relató cómo fue el hecho

Berta Urquiza, la madre de una de los jóvenes que vivieron un terrible hecho de violencia este fin de semana, relató en dialogo con La 97 Radio Fueguina como fue el salvaje ataque que sufrió su hija, que pudo costarle la vida. Las dos jovencitas tienen 18 y 20 años.

El violento ataque se produjo a las 6.30 de la mañana sobre la avenida San Martín. Fue a menos de cien metros del boliche “La Barra”, sitio en el que Daniela había dejado estacionado su vehículo, un Toyota Etios. Estaba por subirse, cuando la sorprendió el agresor.

“Mi hija estaba por subir a su auto cuando de repente sintió un golpe en la cabeza y se desvaneció”, inició la mujer.

La madre relató que “las chicas salieron del boliche La Barra, habían estacionado el auto frente al banco. La amiga de mi hija se subió al auto y cuando mi hija estaba por entrar sintió un golpe en la cabeza. El golpe fue tan fuerte que se desvaneció” relato la mujer.

“Ellas estaban regresando al auto cuando el tipo – cuya identidad aún no se pudo establecer – le pegó en la cabeza. Le tuvieron que hacer siete puntos, porque la herida tiene unos 5 cm de largo. Después la tiró al piso, las metió atrás y las secuestró, amenazándolas todo el tiempo con un hacha. Mi hija me cuenta que se defendió como loca. La otra chica lloraba a un costado porque tenía miedo que las lastimara con el hacha. Daniela le pegó con un matafuegos que justo tenía atrás el auto y que como yo no había podido enganchar había quedado suelto. El le pegó con los puños mientras manejaba a 200 kilómetros por hora. Daniela le decía ‘déjame por favor, mi papá te va a dar plata. Mi papá va a pagar’ pero él le respondía ‘No me interesa tu plata'».

La mujer reveló que el hombre que “Durante todo el trayecto amenazaba que las iba a matar. La otra chica le rogaba que no les hicieran daño. Hasta le ofrecieron plata para que no las violara. `No soy violador’, les dijo el hombre mientras las amenazaba”.

A lo largo de todo el trayecto lo escucharon decir frases como: ”Me tienen harto con el 8 M y el Día de la Mujer”. A pesar de haber recibido un hachazo, Daniela recobró la consciencia y golpeó al conductor con un matafuego. Redujo la velocidad y las obligó a tirarse del auto en movimiento.

Más tarde, tras abandonar a las jovencitas en la zona de Las Violetas, emprendio una huida en direccion a la ciudad. El auto volcó en la zona del cabo domingo, lugar donde llegó la policía y encontró el hacha con el que había herido gravemente a la jovencita.

Si bien hasta el momento no han logrado capturar al sujeto, gracias a la descripción de una de las víctimas la policía ya lo tendría identificado.