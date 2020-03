Fueguinos varados desde hace cuatro días en Aeroparque denuncian «abandono total»

Momentos de suma incertidumbre, incomodidad y angustia son los que atraviesan desde hace días un grupo de ciudadanos fueguinos en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, sin poder moverse ni retornar a la provincia, por la cuarentena total y la cancelación de los vuelos desde Buenos Aires a Ushuaia.

En diálogo con FM Master’s, Jorge Pedro Milstain relató en primera persona el estado de desamparo absoluto en el cual se encuentran, habida cuenta que están sin poder movilizarse hacia ninguna parte, en un marco de «abandono total».

«Nosotros llegamos a Ezeiza de San Pablo, hace 4 días. Cuando nos trasladan de Ezeiza a Aeroparque, nadie se ha arrimado, por lo menos a escucharnos. Hay gente que tiene problemas de salud, de mucha edad, de más de 70 o 75 años. La Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires no atiende el teléfono, Aerolíneas nos vive cancelando los vuelos y nadie nos explica por qué», sostuvo el hombre, en un tono mezcla de angustia con bronca (mucha).

En este sentido, Milstain dijo que en el sector donde están las personas varadas en el aeropuerto porteño «es una mugre infernal», y añadió que tienen «cerrados los baños», además de denunciar una supina falta de higiene y limpieza por parte de AA2000, la concesionaria de este aeropuerto.

«Se está viviendo en condiciones infrahumanas; yo por mi condición puedo comprar la comida a los precios que te la venden acá en el único kiosko abierto que hay en el aeroparque. Pero hay gente que no tiene ni para comprar un paquete de galletitas«, sostuvo el profesor fueguino.

«NADIE ha dado la cara, ni Aerolíneas ni la Casa de TDF en Buenos Aires.Estamos realmente muy abandonados, ahora han reprogamado de nuevo vuelos para el sábado, pero estamos un poco incrédulos. Si vos te vas del aeropuerto, tenés que irte a encerrar a un hotel por 14 días. Y la pregunta del millón es: ¿quien te lleva de comer?, protestó Milstain.

«Alguien tiene que dar la cara y venir, la gente acá hace cuatro o cinco días que están durmiendo en el piso, totalmente con falta de higiene. Por lo menos que vengan y limpien, estamos con un foco de infección por este coronavirus, y nos tienen viviendo en la indigencia acá«, continuó.

«La gente que esta acá está completamente sana, nadie tiene un síntoma, ni siquiera de un resfrío., Pero viviendo en estas condiciones y en un aeropuerto, uno esta permanentemente en peligro de contraer una enfermedad. Las autoridades fueguinas en Ushuaia nos han atendido muy correctamente, el problema lo tenemos en Buenos Aires. Agradezco al diputado Stefani que me habló por teléfono y me asistió. El problema es con Buenos Aires, no con TDF», sentenció Jorge Pedro Milstain.

PROYECTO PARA TRAER A LOS FUEGUINOS DE VUELTA A LA ISLA

El diputado nacional Héctor Tito Stefani presentó un proyecto al Poder Ejecutivo Nacional, para que los fueguinos varados en Buenos Aires puedan regresar a la provincia.

«No abandonemos a ningún fueguino. Entiendo que debemos frenar la circulación del virus, pero lo importante es que estén en un lugar seguro cumpliendo la cuarentena y el mejor lugar es su casa. Tenemos que ser solidarios y cuidarnos entre todos, dejar las mezquindades políticas y diferencias del pasado», manifestó el parlamentario fueguino.