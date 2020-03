Encontró una botella con un mensaje que un hombre había dejado en la cima de un cerro en 1962

Fue en la cumbre del pico “Mercedes”, ubicado junto al Cerro Bonete que adorna el entorno de la laguna Esmeralda. Uno de los atractivos que tiene la provincia de Tierra del Fuego a unos pocos kilómetros de Ushuaia.

Así lo dio a conocer un amante de la Montaña que recurrentemente sale a recorrer las bellezas que presenta el paisaje fueguino, Julio Sergio Navarro.

“La idea era ir a hacer un trekking en el Ojo del Albino, cerca del cerro Bonete. Es una cadena de cerros y en el medio de ese cordón, de los tres picos encontramos una botella” relató Navarro en dialogo con La ContraTapa TDF.

“Como el apellido me sonaba entre los contactos de Facebook que tengo, lo busqué y me puse en contacto con la nieta. Ella y me contó que era su abuelo. De hecho, ellos fundaron el club andino. Así que fue una sorpresa muy linda” recordó Navarro.

Tras el increíble hallazgo, Navarro, en su página de Facebook agradeció a la nieta de Antonio Wallner, un osado aventurero que en 1960 hizo cumbre en el pico Mercedes, y dejó un mensaje en una botella en aquel lugar.

“Gracias a la nieta -Lioren Burgo Wallner- que me pasó fotos de su abuelo Antonio wallner, autor de esos mensajes que hoy cuenta con 83 años y sigue esquiando según me contaron”, dijo Navarro en su posteo.

El andinista indicó que “En la botella de vino rota había tres papeles, uno del año 1962 y otro de 1972, que ellos mismo volvieron a colocar una década después… También una carta maltratada por el tiempo en la cual solo algunas palabras pueden leerse”.

Además, señaló “Encontrar estás cosas nos llenan de emoción ..y más al saber que 58 años atrás el amor a las montañas ya estaba en Ushuaia”.