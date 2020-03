El listado completo de medicamentos gratuitos para jubilados

El presidente Alberto Fernández anunció el nuevo vademécum de medicamentos esenciales gratuitos para afiliados del PAMI, un lista de alrededor de 170 principios activos que serán de acceso para quienes se atienden por esa obra social. «Lo que estamos haciendo es poner orden«, subrayó al referirse a las medidas destinadas a los jubilados que implementó el Gobierno.

«En los primeros tres meses de gobierno, al 86% de los jubilados se le ha incrementado un 18% en una economía que poco a poco empieza a frenar su inflación. Poco a poco, no está resuelto el problema. Así vamos a ir recomponiendo paulatinamente el ingreso de los jubilados. Yo sé que no alcanza, pero lo vamos a ir resolviendo», reconoció Fernández durante su discurso.

El listado completo se dio a conocer minutos después de la presentación oficial:

En este sentido, recordó: «Cuando en campaña la Argentina pagaba 83 puntos de tasa por las Leliq y yo dije ‘voy a dejar de pagarle a los bancos para que los jubilados tengan remedios’, salieron todos a criticarme. Me llamaron populista, demagogo, oportunista. Dijeron que era imposible de hacer. No era tan imposible. Hacía falta hacer los cálculos como corresponde, que no se robe, pero sobre todas las cosas, poner la prioridad en los que más necesitan, los jubilados».

Contra la gestión macrista, criticó que «ahora se rasgan las vestiduras por defenderlos, pero durante cuatro años lo único que hicieron fue postergarlos». «Lo que estamos haciendo es poner orden», enfatizó, y sostuvo: «Cuando les dije que los jubilados no iban a pagar medicamentos, lo dije sabiendo que lo iba a hacer, y hoy estoy cumpliendo».

El Presidente resaltó la «desigualdad» de género que queda manifiesta en que «el 70% de la jubilación mínima la cobran las mujeres», debido a las dificultades a la hora de acceder al sistema previsional y las condiciones informales de trabajo.

En este marco, anunció que junto a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, trabaja para enviar al Congreso un proyecto de ley «que iguale las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres para que estas cosas no pasen más».

Por otra parte, manifestó que, para él, «con Luana se ha terminado cualquier tipo de corrupción en el PAMI, que la plata que hay en el PAMI es para que los jubilados tengan mejores derechos», y destacó la labor de la titular del PAMI para lograr la gratuidad en los remedios para las personas que cobran el haber mínimo.

El acto tuvo lugar en el Centro Cultural «Leonardo Favio» del municipio de Quilmes, ubicado en Chacabuco al 600. Allí, además del Jefe de Estado, estuvieron presentes la titular del PAMI, Luana Volnovich, y a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entre otros. Por la tarde, Fernández encabezará junto al ministro de Educación, Nicolás Trotta, el acto de lanzamiento del Programa ProgresAR 2020.

La actividad, prevista para las 16, se realizará en el salón Maestro Alfredo Bravo del Palacio Sarmiento, ubicado en Montevideo 950, según precisaron fuentes del ministerio de Educación.