“El cacerolazo fue una reacción espontánea y valedera de los vecinos”

El intendente Martín Pérez respaldó a los vecinos de Río Grande que se sumaron a los cacerolazos y bocinazos en contra de los dos vuelos semanales de Río Grande, medida que derivó en la decisión del gobernador Melella de contratar un avión sanitario para traer los reactivos que se necesitan para hacer los análisis de laboratorio, y otros medicamentos esenciales.

Por FM Aire Libre, dijo claramente que “nosotros no estamos de acuerdo con los vuelos comerciales a Río Grande y lo venimos manifestando hace varios días. Los vecinos están haciendo un esfuerzo muy importante y corresponde que se los escuche más allá del cacerolazo, que fue una reacción espontánea y valedera de todos. Venimos solicitando formalmente dar nuestra posición de lo que está sucediendo en la ciudad o lo que puede llegar a suceder en este contexto de incertidumbre total que vivimos. Hemos presentado una nota formal al comité de seguridad esta semana, que no fue respondida formalmente. En la nota pedimos que se conforme el consejo de seguridad y se nos convoque para tomar la mejor decisión posible. Para nuestro modo de ver, hay que aislar la ciudad, pero nos contestaron a través de una gacetilla de prensa”, criticó.

“Merecemos poder estar sentados en una mesa planteando la posición de los vecinos de Río Grande. La protesta del miércoles fue elocuente, porque se toman decisiones apresuradas o inconsultas, y serían más efectivas si se tomaran en el marco de un consenso mayor. Entiendo que la provincia no puede quedar aislada totalmente, por eso me parece bien la decisión de que lleguen aviones sanitarios para traer los insumos que son necesarios. Por suerte todavía tenemos una ciudad que está libre de la llegada del virus COVID-19 y tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para evitar que corra un riesgo mayor”, subrayó.

Se le preguntó sobre la contradicción que se plantea con el comunicado que sacó el municipio el 23 de este mes, por el cual pone a disposición la capacidad logística para brindar apoyo y asistencia a los que habitan en las Islas Malvinas. “Uno ha visto comentarios en las redes sociales, pero acá hay una realidad: el gobierno nacional ha tomado una decisión simbólica desde el punto de vista de la soberanía y todo el mundo lo entiende de esa manera. Desde el municipio acompañamos esa decisión y es una cuestión de posicionamiento con respecto a la soberanía. Tenemos que brindar la logística que podamos ofrecer también para ciudades vecinas, porque si se complica la situación en Ushuaia o en Tolhuin, vamos a poner todo a disposición. Esto no significa que como ciudad tenemos que encerrarnos y no tener en cuenta situaciones que tengan nuestros vecinos de otras ciudades, inclusive la gente de Río Gallegos, como ellos lo harían”, señaló.

“Yo hablo todos los días con el intendente de Ushuaia y está muy preocupado por la situación que se vive allá, y ya hemos puesto a disposición nuestra infraestructura sanitaria y todo lo que podamos hacer. Tenemos profesionales y no solamente esto tiene que ver con recibir gente, sino que podemos enviar equipos, insumos, y lo que sea necesario, porque estamos en una situación de emergencia. Río Grande ha demostrado siempre que es una ciudad solidaria, pero hoy se quiere defender y yo estoy de acuerdo con el planteo que han hecho los vecinos”, ratificó.

“Son decisiones que por ahí no generan la empatía total, pero la realidad es que hoy estamos en un momento en que hay que tomar decisiones y para eso nos ha elegido la gente. Vamos a avanzar en este camino, que es la protección de la ciudad de Río Grande”, sostuvo.

Respecto de los reclamos de las personas varadas en Buenos Aires, que son vecinos de Río Grande y no viajaron al exterior, dijo que se los debe asistir en el lugar donde están. “Esto se ha tratado de plantear con el gobierno de la provincia. Tenemos que asistir a la gente y acompañarla en estos próximos días en el lugar en que se encuentran, ya sea con asistencia económica o buscando un lugar donde quedarse para los que no lo tienen. Es una decisión similar a la que ha tomado el presidente Fernández con muchos argentinos que plantean lo mismo y tienen su derecho a volver al país. Se pretende cuidar la salud de 40 millones de argentinos y primero tenemos que cuidar a nuestros vecinos de Río Grande, luego acompañar a las familias que se encuentran en Buenos Aires o en algún otro lugar, y lo vamos a hacer como corresponde, imagino que en conjunto con el gobierno de la provincia”, expresó.

Comportamiento en la cuarentena

Respecto del comportamiento de los ciudadanos en la cuarentena y cómo se lleva adelante en el municipio, dijo que “en lo personal estoy haciendo la cuarentena y yendo al municipio solamente a firmar papeles que son de extrema urgencia. Las reuniones han disminuido al máximo y, cuando se llevan adelante, se toman todos los recaudos correspondientes. Nosotros tenemos la necesidad de seguir trabajando, eso nos pone en algún riesgo y estamos dispuestos a asumirlo, además de ser muy cuidadosos, porque tenemos una responsabilidad muy grande en este momento. En algunos casos hacemos reuniones muy reducidas, de no más de dos o tres personas, y en la mayoría nos manejamos por teléfono o videoconferencia. Estamos evitando llevar reuniones fuera de un ámbito controlado, como puede ser mi oficina, y el municipio está trabajando con guardias mínimas en cada uno de los servicios, con todos los recaudos de los trabajadores”, aseguró.

“La enorme mayoría de los riograndenses está cumpliendo muy bien la cuarentena y respetando al resto de los vecinos. Siempre puede haber un caso excepcional pero hay muy poca gente transitando en la ciudad. Se está viviendo una situación muy grave y la única manera de enfrentar esto es aislándonos. No hay otra solución”, enfatizó.

“No quiero ser alarmista ni meterle pánico a la gente, pero la reacción del miércoles se debe a que la gente es consciente de que nos tenemos que cuidar a partir de la cuarentena y el aislamiento. Si no, el virus va a llegar y se va a propagar, y podemos tener serios problemas. Nosotros hemos adecuado todas nuestras instalaciones para una eventual situación de crisis y se lo hemos puesto a disposición del gobierno provincial. Vamos a proceder a la compra de muchísimos insumos y estamos gestionando esto a través de distintos proveedores”, anunció.

“Estamos evaluando la posibilidad de comprar reactivos para hacer análisis de COVID-19 en el momento, porque hay máquinas especiales que lo hacen y se venden en China y Europa, puntualmente en Alemania. También estamos comprando una provisión muy grande de insumos descartables, no solamente para el municipio, y también estamos buscando proveedores extranjeros para comprar respiradores, que no se consiguen en Argentina, para aportar al hospital desde la ciudad”, dijo.

Consultado acerca de cómo van a traer los reactivos o respiradores, si no hay vuelos, respondió que “los vamos a traer por vía terrestre. Van a llegar a Buenos Aires en avión y pueden llegar hasta Río Gallegos, porque hay un vuelo que opera normalmente”.

Camas disponibles

También dio cuenta de la adecuación de instalaciones ante la necesidad de eventuales internaciones. “Ya hicimos el relevamiento y sabemos la cantidad de camas que podemos ubicar, vamos a adecuar los tres centros de salud, más algunos edificios que son aptos para llevar adelante una eventual atención de una crisis sanitaria, como la Casa de los Jóvenes y el Espacio Joven, para un eventual aislamiento de personas. Podemos aportar más de 50 camas al sistema de salud provincial y, en caso de que sea necesario, adaptaremos cualquier tipo de instalación para eventuales situaciones de emergencia”, indicó.

Control de precios

Por último se refirió a las multas a supermercados esta semana, por la suba de precios. “Hay un listado de precios máximos que publicó el gobierno nacional en la página de la Secretaría de Comercio de la Nación. Esa es la base para controlar, siempre teniendo en cuenta las características de nuestro lugar. Hemos procedido a labrar multas a dos grandes cadenas de supermercados, porque entendemos que han remarcado algunos precios que no se condicen con la realidad de esos productos. También se ha avanzado con multas y notificaciones a comercios de barrio que están incumpliendo con esta lista de precios máximos. Cada multa se notifica a la Secretaría de Comercio de la Nación y vamos a seguir controlando precios con nuestros inspectores de comercio”, informó.

“El paso siguiente a un comercio que incumple la multa municipal es la clausura, pero no vamos a clausurar comercios en este contexto de emergencia, porque no podemos dejar a los vecinos sin sus comercios de barrio. Seguiremos controlando con nuestros inspectores y pidiendo que los comercios sean solidarios con el resto que tuvo que cerrar sus puertas. Los que pueden vender productos alimentarios han podido mantener sus puertas abiertas pero hay otros que no lo pueden hacer y hay que ser solidarios con los comerciantes. Por eso vamos a ser muy severos con los controles y las sanciones. Yo instruí a mis inspectores que vayan a relevar precios y nos hemos encontrado en Chacra XIII con un comercio que vendía el kilo de milanesas a 700 pesos. Es imposible justificarlo, fueron los inspectores y al día siguiente tuvo que bajar el precio. Hay muchos comercios y almacenes de barrio que se están aprovechando de esta situación, otros no. En esta situación atípica hemos decidido tomar las riendas del control de precios y hacer las multas correspondientes”, concluyó Pérez.