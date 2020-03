Dueño de Newsan denunciado por su histórico socio

Se trata de Rubén Cherñajovsky, fundador y principal accionista de Newsan. Del otro lado de la contienda está Emilio Mazzola, su socio histórico en el negocio de artículos para el hogar y ahora ex amigo. El entramado que se denuncia incluye presuntas operaciones fraudulentas de vaciamiento, que habrían sido realizadas vía China en los últimos tres años de gobierno de Cristina Kirchner y por un monto de, al menos, USD 35 millones.

Del otro lado de la contienda está Emilio Mazzola, su socio histórico en el negocio de artículos para el hogar y ahora ex amigo. El entramado que se denuncia incluye presuntas operaciones fraudulentas de vaciamiento, que habrían sido realizadas vía China por un monto de, al menos, USD 35 millones Los denunciantes creen que los desvíos millonarios desde China a cuentas particulares en Uruguay y Suiza se hicieron mediante un mecanismo que incluyó importación con sobreprecios –usando dólar comercial– mientras que el proveedor chino habría reintegrado las diferencias a través de cuentas offshore. Mazzola detenta el 25% de Newsan, el grupo que controla marcas como Siam, Sanyo, Philco, Atma y Noblex y que creció en la década pasada hasta convertirse en el principal fabricante de electrodomésticos, celulares y televisores del país, con fuerte injerencia en Tierra del Fuego, donde fabrica y está adscripto a las políticas de promoción de la isla.

El otro 75% está en manos de Cherñajovsky, quien diversificó los negocios en una empresa pesquera y de alimentos (exporta frutas secas, miel, maní y aceite de oliva), en otra de instalación de luminarias LED en municipios de todo el país y hasta en fabricación de aerogeneradores para la industria eólica, una inversión que fue anunciada en 2018 con la visita del entonces presidente Mauricio Macri. Siempre cercano al peronismo, Cherñajovsky fue uno de los primeros empresarios que visitaron a Alberto Fernández en su oficina de la calle México, el año pasado, luego de las PASO. Electrodomésticos Dentro del grupo, están las empresas DatandHome Supplier y Pilisar, que fabrican los lavarropas Atuel y las heladeras SIAM, entre otros. Mazzola y su hijo Juan Pablo denuncian que Cherñajovsky y el CEO del grupo, Luis Galli, quieren sacarlos de la compañía, haciéndolos renunciar a la fuerza e impulsando una compra hostil apoyados en una acusación –falsa, según los Mazzola– de haber robado mil heladeras de la fábrica Pilisar. En la denuncia penal, que recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini, Mazzola hijo asegura: “Estoy siendo extorsionado por Galli y los restantes denunciados, quienes pretenden que mi desvinculación sea entregando dinero a cambio de no inventarme causas mediante las cuales asegura tener todo arreglado para mi detención». “Asimismo, esa extorsión se extiende a mi padre, a quien presionan para que venda a un precio vil sus acciones a cambio de no ‘meter preso a Juan Pablo’.

Lo cierto –y conocido por los denunciados–, es que no existe un solo elemento mediante el cual puedan enjuiciarme, y por eso inventaron una auditoría. De acuerdo a trascendidos, la misma trataría de demostrar mediante datos falsos irregularidades en mi desempeño y otros miembros de mi familia que trabajan en el Grupo”, puntualizó. Agrega que los denunciados ordenaron intervenir sus teléfonos y sostiene: “Mediante la invención de ilícitos inexistentes cuya autoría pretenden endilgarme, me están presionando para que deje mi cargo y, encima, entregue una suma dineraria. Siendo que ya no soporto la presión, es que decidí poner lo que ocurre en conocimiento de la Justicia”. Siempre según las denuncias, Cherñajovsky intentó realizar asambleas para echar a los Mazzola del directorio y éstos respondieron con dos denuncias penales por lavado de dinero y extorsión, que quedaron bajo la órbita del mencionado tribunal federal y en la UFI 3 de Avellaneda, donde está la histórica fábrica de Siam.