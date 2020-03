Detuvieron a un hombre que rapto a dos jóvenes con aparentes intenciones de matarlas

Tras una serie de averiguaciones y cotejo de imágenes de las cámaras de video vigilancia ubicadas en la zona céntrica de Río Grande, la Policía pudo identificar y detener a Luis Miguel Cavelier, quien está sindicado como el autor del secuestro violento de dos mujeres, con aparentes intenciones de matarlas.

La detención del sujeto ocurrió en horas del mediodía, en un procedimiento que se realizo en un domicilio ubicado en Prefectura Naval y Eva Perón, en el sector de Chacra II. El mismo quedó alojado en dependencias policiales, en carácter de incomunicado, a disposición del Juez de Instrucción en turno, quien lo indagará en las próximas horas.

El hecho fue denunciado por una joven de 18 años, quien contó que junto a una amiga salían del local bailable

denominado “La Barra”, cerca de las 7.30 horas, para abordar su auto, un Toyota Etios; cuando de pronto apareció un sujeto que la golpeó en la cabeza con un hacha, provocándole una herida que la dejó inconsciente.

Cavelier tomó el mando del automóvil, ubicando a la chica golpeada en el asiento de atrás y obligando a la otra a hacerlo en el asiento del acompañante. Luego se alejó rápidamente del lugar, ubicado cerca de la intersección de la avenida San Martín y 9 de Julio, plena zona bancaria. Desde allí partió con rumbo a la zona norte a toda velocidad. Las dos jóvenes le suplicaban que no les hiciera nada, que no la violaran, a lo que el agresor les hizo saber que no era su intención abusar sexualmente de ellas y refirió algo de estar cansado del Día de la Mujer y el reclamo de sus derechos.

Cuando la propietaria del auto, que estaba en el asiento de atrás, recobró la consciencia, recordó que tenía un matafuego a mano, el cual manipuló para pegarle a Cavelier, logrando que éste frenara el auto y dispusiera que las víctimas bajaran, lo cual sucedió en cercanías a Estancia La Violeta, a unos 20 kilómetros al norte de la ciudad.

Luego, el agresor retomó la ruta para dirigirse a Río Grande, a excesiva velocidad, lo que provocó que cerca del Cabo Domingo perdiera el control del auto y lo terminara volcando, para luego escapar con rumbo desconocido.

Las dos chicas, en completo estado de nerviosismo, fueron rescatadas y derivadas a la guardia del Hospital Regional Río Grande, donde la joven que recibió el golpe en la cabeza con el hacha recibió siete puntos de sutura para poder parar la hemorragia.

Para la madre de una de las víctimas de este violento episodio, que sucedió en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, la intención del imputado era matar a las dos jóvenes que había secuestrado.