Coronavirus: Brightstar retomó la producción

Según publica BAE Negocios, la empresa Brighstar retomó ayer la producción de teléfonos «aunque en un marco de incertidumbre porque la situación en China no ha variado sustancialmente». Aunque la firma no lo confirmó, se estima que más de cien personas estuvieron suspendidas desde el pasado 26 de febrero. Solamente la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a nivel provincial dio detalles sobre la coyuntura en las últimas semanas. La empresa multinacional, con sede en los Estados Unidos, hizo un acuerdo con la UOM y la Asociación de Supervisores de la Industria Minera, Metalúrgica y Mecánica (ASIMRA) a fines de febrero, tras observarse el retraso desde China para el arribo de piezas y componentes con destino al ensamblado de celulares. Peligran televisores La ministra de Producción fueguina, Sonia Castiglione, también advirtió hace días que la fabricación de televisores en la provincia más austral de la Argentina corre riesgos. En diálogo con este medio, expresó que «el coronavirus está dilatando la importación desde China de piezas para electrónica, principalmente para telefonía y televisores». En esta línea, aseguró que si la situación no mejora en esta primer quincena de marzo, para mayo ya no habría stocks, en alusión a los dos segmentos citados. El Grupo Mirgor y el grupo Newsan (también establecidas en Tierra del Fuego) sufren demoras en la provisión de insumos desde el gigante asiático, aunque no detuvieron su producción.