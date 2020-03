ATE reclama convocatoria a paritarias con la Municipalidad

“Nosotros veníamos discutiendo en el marco de las paritarias con el municipio y lo hemos notificado al ministro (de Trabajo Marcelo) Romero allá por diciembre, pero no tenemos ninguna respuesta. De hecho nos hacemos presentes en el Ministerio de Trabajo para buscarlo al ministro y preguntarle por qué no nos está convocando””, dijo el secretario General de ATE seccional Río Grande, Felipe Concha, respecto de la presencia que mantuvieron por la mañana frente a la Delegación de la Secretaría de Trabajo en Río Grande.

Luego, en declaraciones al programa radial “La Mañana en la Tecno, indicó que pretenden “discutir con el Municipio en el marco que corresponde, que son las paritarias en el marco del Ministerio de Trabajo. Porque lamentablemente están sucediendo cosas como que hay compañeros a los que se los saca de su lugar de trabajo, los están mandando a otro, y pierden algunos adicionales por culpa del ministro Romero que no nos convoca para que discutamos con el municipio”, insistió el dirigente gremial.

En el mismo sentido reclamó “que el ministro juegue el rol que le compete y que no por amiguismo político, seguramente de una parte u otra no convoque. Creo que el Ministerio de Trabajo no está cumpliendo su función como corresponde, porque si no ya tendríamos que tener respuesta al pedido que venimos haciendo desde diciembre”.

Consultado sobre los temas que pretenden llevar a la mesa de negociación, indicó que pretenden “ser parte para discutir todo lo que tiene que ver con los empleados municipales. Queremos trabajar en conjunto porque el municipio está totalmente de acuerdo, pero el Ministerio está mirando para otro lado y nosotros necesitamos que nos convoquen”, insistió. Precisando luego que la necesidad de sentarse a negociar es porque “a muchos compañeros municipales los están cambiando de sectores, les están sacando adicionales y por ahí el intendente no está ni enterado de esto”, deslizó.

Volviendo a reclaman “parar esto en el marco paritario dentro del Ministerio de Trabajo”, por lo cual reiteró el pedido de convocatoria y advirtió que si no se concreta seguirán manifestándose “en las puertas del ministerio como lo hicimos esta mañana”.