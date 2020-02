Rigen nuevas multas en Tolhuin, para residentes y visitantes

“Se informa a los vecinos y visitantes de la Ciudad de Tolhuin, que a partir del 1 de febrero entran en vigencia los nuevos valores de Unidad Punitoria que serán aplicados a las sanciones por infracciones en nuestra ciudad”, reza el comunicado oficial enviado a los medios de comunicación.

De acuerdo al siguiente detalle, estos valores son:

Valor de Unidad Punitoria equivalente a un Litro de Nafta Súper ($ 46,18)

Alcoholemia Mínima 750 up (Equivalente en pesos $34.636,-), Máxima 2.500 up ($ 115.450.-)

Por negarse al control de alcoholemia, Mínima 1.000 up ($ 46.180.-) y Máxima 5000up ($ 230.900.-)

Gastos de acarreo, 25 up ($ 1.154,50)

Infracción al Ordenamiento Territorial y Edificación de Tolhuin y/o ambiental, 500 up Mínima ($ 23.090.-) y Máxima 1000 up ($ 46.180.-)