Problemas entre vecinos se resolverán con mediación

“El IPV actúa en estos casos, pero el tema de la convivencia queremos encararlo por otro lado porque siempre hemos sido como juez y parte de una situación que es entre privados”, consideró la funcionaria.

En ese sentido, expresó que “tengan o no consorcio en los edificios, la convivencia tiene que ver entre privados, hay un departamento de mediación en la Justicia y empezaremos a derivar estas situaciones para empezar a dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar”.

“Los reclamos basados en ruidos molestos, peleas entre pares, disputas por espacios comunes y otras cuestiones no es la función del IPV y tampoco la de un consorcio resolverlas”, planteó Hernández.

Y aclaró que si bien “hay un área del IPV que trata estos temas y es bastante activa, cuando yo me acerco me mencionan estas situaciones, siempre son problemas de convivencia y muchas veces no se apunta al problema en sí que es la conservación de estos espacios en común”.