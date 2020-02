“No siento odio ni rencor, solo quiero que se haga justicia”

Este martes se realizó en Río Grande una marcha pidiendo justicia por el joven Fernando Sosa, asesinado por unos jóvenes en la salida de un boliche en Villa Gesell, el pasado 18 de enero.

En la marcha, participaron familiares de Adrián Ezequiel Garelli Camus, conocido como “Tuka”, de 26 años de edad, asesinado de dos balazos en el pecho; suceso que ocurrió el pasado 26 de mayo en plena calle del barrio Chacra II, luego de compartir con su grupo una noche de diversión en el boliche bailable Doop.

La abuela de Adrián Garelli expresó, “nosotros vivimos un desgracia muy grande, Adrián salió a divertirse y lamentablemente no regreso más a casa. Ese día, como a las diez de la noche paso a visitarme y, me dijo “abuela, voy a salir un rato, le pedí que no saliera, pero me contestó, voy a regresar temprano”, pero esa noche fue la última vez que lo vi “.

“Estamos esperando el juicio contra Walter López , según nos dijeron que va a salir en abril, ojala sea así, porque esta todo lento”.

Asimismo dijo, “solo, espero que ese chico se quedé a dentro, no le tengo bronca ni odio, solo que pague lo que hizo; le quitó la vida a mi nieto sin conocerlo. Vivo, este momento mal. Tengo su foto frente a mi casa, porque los chicos del barrio le pintaron un mural con su cara y cuando salgo siempre lo veo”.

Continuó diciendo, “lo recuerdo como un chico bueno, cariñoso, siempre pasaba a darme un beso y , ese beso ya no lo tengo más, este dolor estará siempre“.

“Cuando vi lo que le hicieron a Fernando, reviví todo, a ese chico lo mataron a patadas a mi nieto de dos tiros, solo espero justicia, finalizó.