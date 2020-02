Concejales constataron incumplimientos del programa Precios Cuidados

Los concejales de Río Grande del Bloque Forja Todos Javier Calisaya, Miriam Mora, Diego Lassalle y Walter Campos efectuaron este miércoles una recorrida por los supermercados locales para verificar el cumplimiento del Programa Nacional de Precios Cuidados.

En ese sentido la concejal Miriam “Laly” Mora subrayó que “esta salida que estamos haciendo hoy tiene que ver no solo con el control de los precios cuidados, sino también con el reemplazo de los productos cuando no se encuentra la marca, con la calidad de los mismos y también la diferencia de precios que existe entre las sucursales de la misma empresa sobre mismos productos”.

Por su parte Walter Campos hizo hincapié en que “es importante que los productos conserven y se exhiba en góndola el precio que corresponde pero, cuando ese producto falta vemos que no se repone, y eso también estamos notando que no se cumple. Por eso estamos haciendo este control, para tratar de que estos incumplimientos no se sigan produciendo y beneficiar a sí a nuestros vecinos”.

A su turno, Javier Calisaya sostuvo que “recuperar este tipo de programas de precios llevó mucho esfuerzo por parte del gobierno nacional y las empresas productoras de alimentos, y en este sentido nosotros venimos a ver si efectivamente se está cumpliendo, cumplir el rol de representantes del pueblo y también como vecinos consumidores. La cuestión económica está siendo la preocupación principal de las familias y pueden hacer una diferencia real con estos precios. Por eso estamos controlando que las condiciones sean las acordadas, que se respete el precio en caja y si existe alguna irregularidad trasladarla a las áreas correspondientes de Municipio o Gobierno Provincial”.

Respecto del trabajo que se efectuó, el concejal Diego Lassalle informó que “estamos chequeando producto por producto toda la lista de precios cuidados y pasando los mismos por caja para constatar que el precio se respete. Además hemos notado que en algunos casos la cartelería de información está mal colocada o colocada en forma engañosa y eso también es importante para que el vecino no se confunda”.

En otro orden y respecto de la calidad de los productos que se ofrecen dentro del Programa de Precios Cuidados, se constató en góndola una oferta de carne picada con exagerada presencia de materia grasa, sobre la que ya se han efectuado diversas publicaciones en las redes sociales y hasta en medios nacionales, razón por la cual se solicitará por nota a Bromatología municipal su intervención a efectos de analizar el producto mencionado.

Desde el bloque de concejales Forja Todos se confirmó además que se continuarán con estas salidas por diferentes centros comerciales de la ciudad.