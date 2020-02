Combi cayó al agua en el cruce de Bahía Azul

Ayer por la tarde un vehículo de turismo con pasajeros por causas que se investigan cayó a la Bahía Azul en el cruce que une a Tierra del Fuego con el continente en las aguas del Estrecho de Magallanes. El accidente no dejó personas lesionadas, siendo todas evacuadas sanas y salvas. La combi quedó a los pies del acceso vehicular en el embarcadero, completamente sumergida. El procedimiento quedó en manos de la Armada de Chile.

“Se han dicho muchas cosas por redes sociales y se ha atribuido el accidente al exceso de velocidad. Quiero decir lo siguiente, el vehículo cuenta con una tacógrafo -que es un limitador de velocidad- cuando el móvil pasa la establecida suena una alarma», relató el transportista de pasajeros. Heroína dentro de un relato que pudo tener un final muy distinto “Quiero darle las gracias a Paula Velozo, guía de turismo y excelente persona que reaccionó de la manera idónea controlando toda la situación, gracias a ella estamos todos vivos. Ella fue quien se levantó y no sé de dónde sacó fuerzas para abrir la puerta del furgón para que escapara la gente, gracias a ella los 17 ocupante del furgón estamos vivos”, expresó el conductor aún conmovido por lo sucedido, quien agregó que “la guía de turismo en todo momento se preocupó, se consiguió con la gente de Cerro Sombrero ropa, café, nos llevaron cigarrillos, hasta consiguió un teléfono, esa chica se portó excelente”, conluyó Meléndez.

Relato del accidente “Fue desesperante y todo pasó demasiado rápido, gracias a Dios el mar no estaba tan fría el agua del Estrecho y la gente no se vio afectada por su temperatura. El vehículo se fue y traté de frenar pero no hubo forma, quedó la marca de frenado sobre la rampa cuando rebajé de tercera a segunda, no me respondieron los frenos”, expresó el transportista, quien una concluyó diciendo “gracias a Dios salimos todos, porque el vehículo se sumergió completamente en el agua”, contó el chófer del furgón siniestrado.

Responsabilidad “Asumo toda la responsabilidad, que la gente diga que venía a exceso de velocidad, que fui imprudente, que diga lo que quiera, doy la cara y asumo todo lo que tengan que decir –no tengo ningún problema- fue mi error y doy la cara”, confesó Meléndez. “Yo sé que la gente está molesta, preocupada solamente del aspecto material, pero todos los ocupantes debemos dar gracias porque estamos vivos, el resto son cosas materiales que se recuperan. Lamentablemente fue un accidente, yo llevo bastante tiempo trabajando en empresas de turismo y nunca había tenido un accidente de este tipo -tan fatídico-, pero por suerte no hubo víctimas que lamentar y alcanzó a salir toda la gente del vehículo”, manifestó el chofer del móvil transportista que se precipitó al agua. Agradecimientos finales “Agradezco a la agencia de Laguna Azul, a Juan Conejero, el cual apenas se enteró del tema estuvo en permanente contacto y envió vehículo”, concluyó el transportista, Rodrigo Meléndez Vergara.