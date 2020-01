Rivarola respaldó la decisión de trabajar en un nuevo convenio colectivo

Señaló además que “En virtud de esto, cuando uno analiza este convenio colectivo de trabajo y el informe que hizo el Fiscal de Estado entiende que cuando una cosa no está bien hay que corregirla. Tiene una redacción confusa, con errores y sobre todo con pasos legales que no se han dado. En ese sentido la Constitución es muy clara. Todo lo que afecta al presupuesto debe ser aprobado por la legislatura y en este caso no sucedió con la legislatura anterior ni con la actual».

Asimismo, el Legislador sostuvo que “durante la campaña y desde mi postulación acompañando a Gustavo Melella siempre hablamos de un convenio colectivo para el agente del Estado, con una carrera administrativa clara y obviamente dentro del ámbito de la ley. Es fundamental que el gobierno haya convocado a trabajar en una nueva norma que contemple estas premisas”.

“Necesitamos una herramienta legal y ordenada que se pueda llevar adelante en virtud del presupuesto para que el trabajador del Estado tenga seguridad. Convocar a paritarias no se trata de hablar de sueldos únicamente, es armar un convenio y también discutir condiciones de trabajo. Ver dónde trabaja cada compañero y en eso se está avanzando con todos los sectores”, subrayó.

Finalmente, Rivarola destacó que “durante el gobierno anterior no hubo paritarias en cuatro años y nunca se discutió dónde y en qué condiciones trabajaban los compañeros. Hoy estamos atravesando un momento histórico porque el nuevo gobierno quiere mejorar las condiciones laborales y hablar de otros temas más allá de lo salarial”.

Fuente: La 97 Radio Fueguina