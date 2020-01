Precios Cuidados: el Gobierno explicó por qué incluyó bebidas azucaradas y cervezas

El Gobierno nacional informó este martes 7 de enero el relanzamiento del programa Precios Cuidados y la polémica no tardó en llegar. Es que el listado que reúne 310 productos de primera y segunda marca también incluye gaseosas azucaradas, incluida la marca Coca Cola, a pesar de que el Consejo contra el Hambre, integrado por por Narda Lepes y diferentes figuras, se expresó meses atrás en contra de estas bebidas al considerar que no eran necesarias.

«¡Volvió la Coca-Cola!», exclamó la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, este martes en el marco del anuncio de la vuelta del programa. Sus dichos, sumados a la difusión del nuevo listado generaron una rápida repercusión en las redes. «Precios cuidados con una Coca Cola con azúcar es una pésima decisión en un país en el que el sobrepeso es el mayor problema de salud.

Podrían haber puesto una sin azúcar o con edulcorante», argumentó, entre otros usuarios, la periodista María O’Donell desde su cuenta de Twitter y el tema se volvió viral. Con Precios Cuidados, buscan ponerle tope a los nuevos aumentos Ante las críticas, funcionarios del Gobierno salieron a dar explicaciones. “La canasta busca reflejar un promedio de lo que es el consumo de los hogares argentinos y muchos hogares consumen ese tipo de bebidas”, dijo este miércoles el ministro de Producción y responsable del plan, Matías Kulfas en diálogo con radio Mitre.

“No estamos pensando en penalizar consumos, pensamos en cuidar los precios. De más está decir que hay que hacerlo con moderación. Lo que buscamos es que los hogares que acceden a los consumos de alimentos, bebidas y perfumería lo hagan con precios razonables, de referencia”, agregó. Por su cuenta, la secretaria de Comercio Interior argumentó que desde el Gobierno buscan garantizar la salud de los argentinos, pero no puede desconocer que muchas personas consumen estos productos. «Nosotros iremos incorporando otras variedades, pero no podemos definir lo que consumen o no los argentinos, porque además no es el objetivo del programa: necesitamos saber cuánto valen las cosas», explicó la funcionaria durante una entrevista a Radio Metro.

«Podemos debatir sobre el tema, pero el origen de la cuestión son las primeras marcas; nadie dice que tenemos las tres principales marcas de pañales con baja de precios en góndola, que volvimos a tener lavandina… yo no sé si el café es bueno o malo, pero antes teníamos café en saquitos y ahora tenemos café molido: tenemos otra vez un programa con productos de referencia”, recalcó Español.

El nuevo listado de Precios Cuidados incluye cuatro variedades de cerveza de las marcas Isenbeck y Quilmes, seis opciones de vinos (Fecovita y Bodegas Peñaflor) y siete opciones de gaseosas, incluida la marca Coca Cola y Cunnington. Los nuevos productos de Precios Cuidados van a estar disponibles en los supermecados Coto, Carrefour, Changomas, Cooperativa Obrera, Cordiez, Día, Disco, El Nene, Josimar, Jumbo, La Anónima, Libertad, Supermercados Todo, Toledo, Vea, Wal-Mart, La Gallega, Supermercado La Economía, El Túnel y Arco Iris. Los artículos podrán encontrarse en 2.220 tiendas de todo el país y serán provistos por 78 empresas productoras.