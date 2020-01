La Quiaca-Cabo Vírgenes a pie

El atleta Martín Rospide (40) completó este martes la ‘Experiencia ruta 40’, una travesía en la que unió La Quiaca con Cabo Vírgenes corriendo; más de 5100 kilómetros en un total de 136 días. De visita en Ushuaia antes de emprender el regreso hacia Buenos Aires –su lugar de origen-, compartió su experiencia con EDFM.

Martín explicó que la organización de esta travesía comenzó hace dos años, a partir de la historia del atleta Rodolfo Rossi, quien también recorrió toda la ruta 40 a pie y plasmó su experiencia en el libro “Corre 40”.

La travesía de Martín comenzó el 1 de septiembre y finalizó el 14 de enero. Corrió todos los días, acompañado por amigos que le dieron su apoyo permanente en bicicleta y con la asistencia de un ‘camper’ (tráiler) donde durmió cada noche al costado de la ruta.

“Empezó como un desafío personal, porque me gusta correr largas distancias, y cuando me decidí a hacerlo un amigo me propuso buscarle un fin solidario –recordó-. Así me uní a la Fundación Ruta 40, y se convirtió en mi mayor incentivo y motivación para el viaje; poder colaborar y compartir charlas con los chicos y directores de las escuelas, conocer sus necesidades, además de estar en contacto con la naturaleza y recorrer tantos lugares del país”, dijo.

La Fundación Ruta 40 es una organización social sin fines de lucro, cuya misión es contribuir al desarrollo integral y fortalecimiento de las escuelas rurales situadas próximas a la ruta nacional 40 para promover la igualdad de oportunidades educativas con la convicción de que una mejor educación, se refleja en una mejor sociedad.

Tras culminar su travesía, Martín se dirigió a quienes piensan en aventurarse de la misma manera. “Cada uno tiene su propio objetivo; anímense a cumplir sus sueños y desafíos”, dijo.

Finalmente se refirió a su visita por Ushuaia. “Sabía que era muy linda, pero me sorprendió tanta belleza”, aseguró, y afirmó que a pesar del clima, “tengo muchas ganas de recorrerla y voy a conocer todos los lugares que pueda”. Las imágenes, vivencias y sensaciones del atleta y sus acompañantes pueden verse en el Instagram @experienciaenlar40.