Concejales acompañaron el lanzamiento del Programa Mujeres Emprendedoras

Este lunes los concejales Raúl von der Thusen, Hugo Martínez, Cintia Susñar, Walter Campos, Walter Abregú y Pablo Llancapani participaron del lanzamiento del Programa Mujeres Emprendedoras que encabezó el intendente Martín Pérez en el Museo Virginia Choquintel.

El acto fue encabezado por el Intendente de Río Grande Martín Pérez junto a la concejal mandato cumplido y actual Senadora Nacional María Eugenia Duré, quien fue la autora de la ordenanza de “Mujeres Emprendedoras” en el año 2017.

Al respecto la concejal Cintia Susñar sostuvo que “me parece muy importante darle el lugar y la igualdad de oportunidades a las mujeres, sobre todo a las que más necesitan porque esta es una herramienta no solo para las mujeres que quieren emprender, sino también a aquellas que ya tienen una trayectoria de muchos años trabajando en nuestra ciudad y que necesitan de un apoyo que consolide su emprendimiento”.

En ese sentido observó que “esta es una herramienta que le da dignidad al trabajo, porque está destinada a las mujeres que todos los días luchan con su esfuerzo y por eso es muy importante el papel que va a tener la Secretaría de la Mujer con este programa de mujeres emprendedoras que les abre muchas puertas en estas situaciones de crisis que vivimos a mujeres que tienen oficios o herramientas para llevar adelante una tarea laboral”.

La edil indicó que “la realidad es la misma que venimos atravesando en los últimos años en nuestro país y la verdad que ahora estamos muy esperanzados en que vamos a estar mucho mejor ya que hay muchas políticas nacionales que son esperanzadoras para la provincia”.

Finalmente la concejal de la ciudad reconoció que “son muchas las mujeres que llevan el alimento a la casa todos los días, muchas de ellas son el único sostén del hogar y la familia por lo que nos parece muy importante este programa que presentó el intendente Martín Pérez”.

“Vamos a acompañar este programa para la mujer emprendedora”

Por su parte el concejal Hugo Martínez manifestó que “tras estos últimos cuatro años de políticas que afectaron al género en el plano social, laboral y económico, este programa viene a revertir estas situaciones y a darles esperanzas a las mujeres de nuestra ciudad y también a que ellas puedan proyectar un futuro cierto”.

En este sentido sostuvo que “la situación de la mujer después de estos cuatro años de políticas negativas amerita que se le brinde un respaldo en todos los órdenes, dado que es la que más responsabilidades adquiere en el seno de la familia, por la conexión con los hijos, por la formación de nuestra sociedad en términos generales”.

“Me parece muy importante contener a las mujeres en Río Grande a través de este programa de emprendimientos que es muy importante”.

En ese sentido aseguró que “acompañaremos este programa en el seno del Concejo Deliberante y no solo hablo desde lo particular, sino por lo que he charlado con el resto de los concejales es visto con buenos ojos esta iniciativa”.

Finalmente resaltó que “no podemos hablar de justicia social sino consagramos los derechos de las mujeres por eso celebramos esta propuesta del intendente Martín Pérez y de la Secretaría de la Mujer por él impulsada”.