Se enfermó en Chile y vendió todo por gastos médicos

Celso Barría es un docente jubilado de Santa Cruz que se descompensó mientras visitaba el país vecino. Ahí le diagnosticaron un tipo de cáncer, quedó internado en terapia intensiva en una clínica, generándose un gasto de alrededor de $ 25 millones de pesos chilenos, lo que traducido a dinero argentino representa $ 2 millones, una suma sideral. Vendió todo y todavía debe $ 700 mil. En Río Gallegos habrá un festival solidario.

Con los ahorros de toda su vida, el profesor jubilado de música Celso Barría logró saldar gran parte de la deuda que se generó en la Clínica Universitaria de Concepción, Chile, donde le diagnosticaron hace poco más de un mes leucemia mieloide aguda. Celso se encontraba paseando con su hijo en la ciudad del país vecino, donde vive su pareja. De pronto comenzó a sentirse mal, se descompuso, tuvo vómitos. Así llegó a la clínica privada, donde inmediatamente fue internado en terapia intensiva, generándose un gasto de alrededor de $ 25 millones de pesos chilenos, lo que traducido a dinero argentino representa $ 2 millones. Celso recién fue trasladado a un hospital público cuando la deuda ya era imposible de pagar. El miércoles pasado le realizaron la última sesión de quimioterapia y resta esperar entre 14 y 20 días para ver cómo evoluciona. Es que, según los médicos chilenos, que lo traigan a Argentina es riesgoso porque está muy débil. Durante estas semanas, el jubilado usó los ahorros de toda su vida y vendió el coche, además de algunos otros bienes, para juntar dinero y pagarle a la clínica, pero con lo que consiguió, sumado a la colaboración de amigos, colegas, familiares y hasta ex alumnos, tanto de Río Gallegos como de El Chaltén, donde también se desempeñó como profesor, solamente canceló $ 1,3 millones. Eso no es todo, como consecuencia de haber recibido donaciones, el banco detectó movimientos sospechosos en su cuenta de sueldo y se la cerró, por lo que ahora se le hace todavía más difícil que lo ayuden a juntar los otros $ 700 mil que le faltan. Su hija, Francisca Barría, contó a La Opinión Austral que están tramitando en el Banco Santa Cruz una cuenta solidaria para poder hacerle llegar lo que la gente pueda aportar, para ayudarlo con los gastos. “Mi papá está muy agradecido, cuando se enteró de la campaña solidaria que se armó para ayudarlo, se sorprendió y emocionó mucho”, contó Francisca. “Por su estado delicado no podemos hablar mucho con él, está peleándola y se lo escucha de buen ánimo, no está comiendo y lo alimentan con sonda, pero su novia lo está acompañando”, dijo. Juntos por Celso, recital solidario El profesor es jubilado del Conservatorio de Música Provincial (CPM), donde además fue alumno. Su paso por la institución sembró mucho cariño y por ello, tanto colegas como alumnos están llevando adelante un evento con el objetivo de hacerle llegar a Celso todo lo recaudado para ayudarlo con sus gastos médicos. Si bien ya se encuentra en un hospital público en la ciudad de Concepción, la salud en Chile no es gratuita, por lo que a los $ 700 mil se le siguen sumando costos y, según afirmó Francisca, recién a principios de enero, si es que la evolución después de la quimio es favorable, podrían traerlo de regreso a Argentina. “Por lo que dicen los médicos, con tratamiento el pronóstico de mi papá es bueno, pero la medicina allá es muy cara”. Pablo Muñoz, vicerrector del CPM, contó a LOA que hoy martes, a partir de las 19:30 horas, artistas, profesores, alumnos y amigos brindarán un concierto abierto con entrada libre y gratuita, donde la gente podrá donar a la gorra. El evento se hará en el Conservatorio de Música, ubicado en Alvear 315. “Vamos a tener una urna para recibir las donaciones, agradecemos a las autoridades de la institución que nos prestaron las instalaciones para realizar este evento, ojalá lleguemos a los $ 700 mil, pero lo que logremos juntar suma”, aseguró Pablo.