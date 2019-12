Planta municipal de Río Grande: “Encontramos contrataciones de gente que todavía no apareció”, afirmó Pérez

Por Radio Provincia, expuso una situación complicada de las finanzas porque, a raíz de la crisis que atraviesa la ciudad “se resintió la recaudación del municipio. Tenemos dos desafíos por delante, primero tratar de poner en funcionamiento nuevamente las fábricas, que es clave, y por otro lado empezar a pensar seriamente cómo ampliamos la matriz de producción en la ciudad y generamos nuevas alternativas, porque ya sabemos que solamente de la industria electrónica no podemos vivir”, dijo.

“Para el próximo año vamos a destinar una suma importante a créditos productivos para pymes que necesitan el acompañamiento; la sociedad del estado nos va a permitir generar trabajo, y estamos muy enfocados en eso. El tema es recuperarse y dejar de ser una provincia tan dependiente de los vaivenes nacionales. Estoy convencido de que Alberto Fernández nos va a dar las herramientas para poder crecer pero va a depender mucho de nosotros”, advirtió.

Consultado sobre el “Megapase” municipal, dijo que no se trata de tal, sino de “incorporación de muchísima gente al ámbito municipal, la mayoría en el marco de las campañas electorales, que está en condiciones de precarización laboral. No se habla de un pase a planta permanente. Solamente en 2019 se incorporaron más de 600 personas con modalidades de contratación precaria y hemos tomado la decisión de reestructurar esa situación”, manifestó.

A modo de ejemplo citó que “hay un programa municipal que se llama Valorizar, y a principios de 2019 tenía 60 personas que se dedicaban a talleres culturales y educativos. A fin de año terminó con 235 personas y no hay 235 talleres. También nos encontramos con muchas contrataciones que se han hecho de gente que hasta el día de hoy no apareció: desde el 14 que asumí hasta hoy que finalizan los contratos, hay mucha gente que no vino”, afirmó Martín Pérez sobre un número de “ñoquis” que habría quedado de herencia.

“Me parece justo que reestructuremos esta realidad. Hemos ido haciendo relevamientos en distintas áreas en estos 15 días y hay mucha gente que no apareció. Esos contratos vencen el 31 de diciembre y ni siquiera se les da la baja, simplemente tienen fecha de finalización y esa fecha la estableció la gestión anterior. No estamos dando de baja a gente”, aclaró, ante la decisión de no renovar estos contratos.

Con el resto, se va a evaluar “caso por caso, porque también hay gente que ha cumplido con su tarea, no es toda gente que no haya aparecido. Hay mucha gente que viene año tras año con esta modalidad contractual precarizada y uno lo va a respetar a eso. Es gente que a veces hasta tiene tareas de mayor responsabilidad que la planta permanente”, observó.

Lo cierto es que todavía no está determinado el número de ingresos irregulares: “En 2019 se ha disparado exponencialmente la cantidad de ingresos y no se condice con lo que venía pasando en años anteriores. Hoy no tengo un número preciso pero lo vamos a tener en los próximos días seguramente”, adelantó.

“Este ha sido el aspecto más negativo de la municipalidad, porque no hubo un buen manejo. En otras áreas se ha visto un buen desempeño y eso lo vamos a consolidar y sostener, como las políticas de salud y deportes”, apuntó.

Por otro lado, planteó objeciones al acompañamiento que dio el bloque justicialista a las leyes de emergencia presentadas por el Ejecutivo. “Nuestro bloque acompañó las iniciativas del gobernador y le dieron las herramientas en el marco que corresponde, pero tengo algunas objeciones en el caso de la ley de puertos, porque faltó un capítulo destinado a Río Grande y me hubiese gustado planteárselo al gobernador. Espero que en estos cuatro años tengamos la instancia previa antes de la presentación de una ley en la Legislatura para poder dialogar sobre estos temas y ponernos de acuerdo”, concluyó.