Despidos en el Museo del Presidio de Ushuaia

“Después de 13 años de trabajar en el Museo Marítimo llegué de las vacaciones y cuando me disponía a reintegrarme a las tareas recibí el telegrama de despido sin causa, nadie de la empresa que está al frente de la concesión tomó contacto conmigo ni me explicaron los motivos por los cuales esta asociación civil “sin fines de lucro” me deja sin empleo”, indicó Eduardo Cenatiempo.

Después explicó que “Mi puesto de trabajo es en el área de mantenimiento, junto con otros dos compañeros, pero yo realizaba diferentes tareas”, aclaró el trabajador despedido. Reclamó respuestas desde UTEDyC porque “el otro día nuestro secretario General, Emanuel Trentino, juró como legislador por los trabajadores, y ya nos echaron cuatro compañeros sin que se hiciera nada”.

“Eso es casi el 40% de la planta permanente que se viene desempeñando en el lugar, evidentemente hay una connivencia con la patronal. Nosotros venimos reclamando la posibilidad de elegir delegados desde hace tiempo y tampoco tuvimos respuesta”, relató Cenatiempo.

Después comentó que “La asociación civil que lo maneja se apropia del Museo y hacen lo que les da la gana, la IGJ no aparece nunca, y el Director General se maneja como quiere y toma estas medidas que no tienen justificación alguna. Dicen que los despidos son dentro de la ley, obvio que es así, pero el gremio debería estar para defendernos y defender los puestos de trabajo”, reclamó.

Mencionando que “Desvincularon a la persona que organizaba los eventos y ahora los organiza el propio Museo, algo que no debería suceder porque hasta dónde sabemos no tienen habilitación municipal para hacer esa actividad”, expresó el trabajador.

Además señaló que la asociación “Es una empresa con ganancias millonarias, que no tiene necesidad de hacer una reorganización de personas”. “Cuando tuvimos que adaptarnos a sus caprichos lo hicimos, aceptamos guardias porque ellos lo pidieron”, puntualizó.

Finalmente expresó que “Nunca nos opusimos a los pedidos que hicieron por distintas necesidades de la empresa, por eso ahora reclamamos la reincorporación. Si no se concreta tomaremos otro tipo de medidas y pedimos la intervención del Ministerio de Trabajo”, concluyó Cenatiempo.